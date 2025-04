O Benfica foi confirmado, esta quinta-feira, como um dos quatro clubes já confirmados na primeira edição do «World Sevens Football», em Portugal.

De 21 a 23 de maio, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, as águias juntam-se a Ajax, Bayern Munique e Manchester United no torneio. Este novo formato de sete contra sete conta com um prémio de cinco milhões de dólares por evento e será transmitida, a nível global, de forma gratuita pela DAZN.

Recorde-se que o Benfica é pentacampeão nacional de futebol feminino e para Fernando Tavares, é uma «oportunidade única» de competir ao mais alto nível.

«Como clube que tem sido um verdadeiro impulsionador do futebol feminino em Portugal, orgulhamo-nos de fazer parte desta competição histórica e de receber estas atletas e adeptos incríveis no nosso país. O World Sevens Football oferece às nossas jogadoras uma oportunidade única de competir ao mais alto nível, sendo ao mesmo tempo recompensadas pelo seu talento e dedicação», afirmou o vice-presidente das águias.

Kika Nazareth, internacional portuguesa e ex-jogadora do Benfica, é a embaixadora oficial do «World Sevens Football».