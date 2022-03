Roman Yaremchuk, Otamendi e Gilberto são as principais ausências da lista de convocados do Benfica para o jogo desta noite diante do Vizela.

O internacional ucraniano está engripado e não recuperou a tempo.

Em sentido contrário, André Almeida regressa às opções de Nelson Veríssimo e o jovem central Tomás Araújo foi chamado, bem como o avançado Henrique Araújo.

Os encarnados defrontam o Vizela a partir das 20h15 na Luz. Pode seguir o jogo ao minuto no Maisfutebol.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Vertonghen, Tomás Araújo, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino;

Médios: Diogo Gonçalves, Weigl, Paulo Bernardo, Gil Dias, Nemanja, Taarabt, Meïte, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.