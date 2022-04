Yaremchuk, avançado do Benfica, revelou nesta quinta-feira, em entrevista ao jornal ucraniano «Denisov Time», que foi Andriy Yarmolenko que ajudou os pais da esposa a sair de Chernihiv, nos primeiros dias da invasão russa à Ucrânia.

De acordo com o que disse o jogador do Benfica, foi o avançado do West Ham e seu companheiro na seleção que, tendo crescido na cidade a norte de Kiev, ajudou os sogros de Yaremchuk a deixar Chernihiv antes da chegada das tropas russas.

«Sem a ajuda dele, não sei como os teríamos conseguido evacuar em segurança», revelou o jogador das águias.