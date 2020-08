Umaro Embaló, autor de um dos golos do triunfo ante ao Ajax, considerou que o Benfica «soube esperar pelo momento indicado para marcar».



«Sabíamos que não conseguiríamos jogar o nosso jogo habitual. Falhei uma oportunidade, mas mantive-me no jogo e pude marcar na próxima ocasião. Ao marcarmos o primeiro golo, a confiança cresceu. Sabemos como contornar as adversidades para chegar à vitória. Somos uma equipa. Sabemos esperar pelo momento indicado para marcar», referiu após o encontro que deu aos encarnados a passagem à final.



Os encarnados vão defrontar o Real Madrid na final da prova.