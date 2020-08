O treinador do Benfica, Luís Castro, considerou «justa» a vitória frente ao Ajax que deu à passagem à final da Youth League.



«O objetivo é procurar o melhor resultado possível e não vacilámos. Mesmo a vencer por 1-0, fomos à procura do segundo golo e criámos muitas oportunidades. Até com 3-0, podíamos ter feito mais um ou dois golos. Por isso, acho que a vitória é justa e o resultado é justo. Jogámos muito bem. Não me lembro do Ajax ter tido uma grande oportunidade para marcar. Conseguimos ter muita bola. Os jogadores perceberam muito o que deviam fazer», referiu, após o encontro.



Os encarnados vão defrontar o Real Madrid na final da prova.