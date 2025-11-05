Mourinho, Simão e jogadores do Benfica espreitam duelo da Youth League
Equipa de Vítor Vinha goleou Bayer Leverkusen por 5-0
Equipa de Vítor Vinha goleou Bayer Leverkusen por 5-0
José Mourinho, Simão Sabrosa e alguns dos jogadores da equipa A do Benfica assistiram ao festival de golos dos juniores diante do Bayer Leverkusen (5-0), no Benfica Campus, nesta quarta-feira.
Com a equipa de Vítor Vinha a assinar uma exibição de encher o olho, vários elementos da equipa principal tiraram alguns minutos para assistir ao jogo. Recorde-se que alguns dos atletas dos juniores, como por exemplo Gonçalo Moreira (que bisou), já treinaram com a equipa A.
Desta forma, o treinador José Mourinho foi fotografado ao lado de Simão Sabrosa, diretor técnico, a ver o jogo. Noutro lado, jogadores como António Silva, Samuel Soares ou Gianluca Prestianni também espreitavam o desenrolar da partida.
Isto aconteceu a poucas horas da equipa principal defrontar precisamente o Bayer Leverkusen no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo da quarta jornada da fase de liga da Champions. A bola rola às 20 horas.