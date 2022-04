O jogador da equipa de sub-19 do Benfica, Pedro Santos, em declarações na flash interview do Canal 11 após os encarnados conquistarem a Youth League, com uma vitória por 6-0 na final frente ao Salzburgo:

[Esperavam um resultado assim?] «Obviamente que não, não estávamos à espera de um resultado tão elevado. Entrámos bem, focados, não baixámos o ritmo e deu nisto

[Derrota pesada no primeiro jogo com o Dínamo de Kiev] Começámos muito mal, tivemos algumas inseguranças, mas a equipa superou-se. Unimo-nos e fomos para a guerra.

[Qual foi o momento de viragem] Logo depois desse jogo, o mister acreditou em nós, nós também acreditámos. Depois ganhámos ao Barcelona e passámos a acreditar.

Pensámos nas finais perdidas, mas não nos focámos. Entrámos para ganhar, como sempre no Benfica.

[Oportunidade na equipa principal] O Benfica aposta muito na formação e nós fizemos o nosso trabalho. Se a oportunidade surgir, estaremos preparados.»