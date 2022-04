O treinador da equipa de sub-19 do Benfica, Luís Castro, em declarações na flash interview do Canal 11 após os encarnados conquistarem a Youth League, com uma vitória por 6-0 na final frente ao Salzburgo:

[Não imaginava isto] Foi uma exibição perfeita, praticamente perfeita. Houve uma ou outra coisa que tivemos de corrigir. Ficou demonstrada a qualidade que temos no Seixal. E se alguém tivesse dúvidas… disse antes do jogo que a maior parte deles vão chegar à equipa A. Ficou provado contra uma super equipa e que investe muito na formação.

[O que mudou desde a derrota com o Dínamo Kiev por 4-0?] Em Kiev foi um pouco diferente, os jogadores não estavam juntos, estava um em cada equipa. Depois juntámo-nos nos sub-23 e as coisas melhoraram. É um trabalho de todos: estão aqui jogadores dos sub-19, equipa B, equipa A, todos tiveram de trabalhar muito bem. Queremos dedicar a vitória a todos os benfiquistas e principalmente aos que acreditaram em nós depois do jogo com o Dínamo, em que perdemos por 4-0.

[Benfica está aberto a receber estes jogadores na equipa principal?] Sim, acredito que vai passar por aí, é o que todos desejamos no clube. O presidente [Rui Costa] esteve aqui e não é por acaso, sabe o que temos aqui. hoje deram uma alegria e acho que vão dar muitas mais.»