Tomás Araújo recorda a conquista da Youth League em 2022 pelo Benfica, em semana que os encarnados disputam, no dia 17 de abril, às 13h00, as meias-finais da competição frente ao Club Brugge. O central encarnado, recorde-se, era capitão da equipa que venceu.

Em entrevista à UEFA, o internacional português refere que fazer parte da primeira equipa do Benfica a levantar o troféu foi «um momento incrível».

«Foi um momento incrível para mim e para a equipa. O Benfica já tinha disputado três finais da Youth League e conseguir vencê-la pela primeira vez foi inacreditável. Também significou que escrevemos o nosso nome na história do clube», começou por dizer.

Tomás Araújo destacou, ainda, a união do grupo ao longo da temporada 2021/22.

«O que foi ainda melhor foi a forma como a competição começou; perdemos por 4-0 frente ao Dínamo de Kiev [na primeira jornada] e todos duvidaram de nós, mas recuperámos muito bem esse jogo e mostrámos que éramos a melhor equipa da Youth League. Tínhamos alguns jogadores realmente muito talentosos, mas acho que o grupo era incrível; gostávamos de estar juntos e isso era visível em campo», acrescentou.

De seguida, o central do Benfica salienta a importância da competição no desenvolvimento dos jovens jogadores.

«Tive experiências muito boas a jogar na Youth League. Jogar contra os melhores jogadores do mundo dá-te a experiência necessária para integrar a equipa principal. Jogar contra os melhores clubes e jogadores faz-te crescer muito mais rápido, e quando jogas na Liga dos Campeões sentes-te pronto por toda a experiência que acumulaste», disse.

Relativamente ao encontro diante do Club Brugge, Tomás Araújo lembra a qualidade da formação do Benfica.

«Esta equipa tem muito talento. Alguns deles treinam com a equipa principal e há alguns jogadores realmente bons. Também acho que eles têm a mentalidade certa. Precisam acreditar que podem vencer e, se fizerem o que o técnico diz, terão boas possibilidades de vencer», concluiu.