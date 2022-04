Os instantes após o apito final no Juventus-Benfica, duelo que valeu a passagem dos encarnados à final da UEFA Youth League, ficaram marcados por festejos da equipa portuguesa e, entre o misto de sentimentos positivos, sobressaiu também a emoção do guarda-redes Samuel Soares, expulso na primeira parte do encontro.

André Gomes, que acabou por ser decisivo na baliza ao defender duas grandes penalidades no desempate final, consolou Samuel Soares, lavado em lágrimas, ao abraçá-lo de forma sentida. Outros elementos do Benfica fizeram o mesmo, amparando as emoções do jovem guardião de 19 anos, que viu o cartão vermelho aos 35 minutos.

Aquando da expulsão, o Benfica vencia por 2-0. André Gomes entrou aos 37 minutos de jogo, ainda sofreu dois golos que levaram o encontro para o desempate por penáltis mas, no desempate, acabou por ser protagonista.