Horas antes do embate entre as equipas principais, os juniores de Bayern Munique e Benfica defrontaram-se na tarde desta quarta-feira, no Bayern Campus, em jogo da quarta jornada da fase de liga da UEFA Youth League, com um empate por 3-3.

Vítor Vinha, treinador dos sub-19 encarnados, apostou em alguns jogadores que costumam atuar na equipa B do Benfica, num escalão acima, face ao poderio do adversário. João Rego e Gustavo Varela, que até já jogaram pela equipa principal, foram titulares (o primeiro foi capitão).

Numa primeira parte dividida em que ambas as equipas iam dividindo, a espaços, a posse de bola, mostrando algum respeito pelo oponente, foi o Benfica que chegou primeiro ao golo. Gustavo Varela continuou a boa forma na competição (tinha três golos em três jogos) com novo golo, desta vez ao Bayern Munique.

Após um belo trabalho do médio Tiago Freitas, Varela recebeu a bola em posição frontal e desviou o esférico do guarda-redes. Um minuto antes, o avançado tinha acertado na barra.

O Bayern Munique reagiu quatro minutos depois, aos 24 minutos, na primeira vez que criou perigo. Com a defesa do Benfica desposicionada, o extremo Nestory Irankunda, internacional australiano e natural da Tanzânia, empatou o jogo. Grande remate do atleta de 18 anos.

Após repetidas chances do Benfica, o defesa-central Gonçalo Oliveira marcou de cabeça antes do intervalo, na sequência de um canto. Bela cabeçada para tranquilizar os atletas benfiquistas antes do descanso.

Na segunda parte, os bávaros conseguiram dar a volta, aproveitando algumas chances perdidas do Benfica. Após uma série de substituições dos dois lados, o Bayern Munique o recém-entrado Kusi-Asare ganhou bem nas alturas e marcou o 2-2, com o guarda-redes do Benfica a não ficar bem na fotografia.

Pouco tempo depois, aos 76m, outro suplente utilizado fez o 3-2 para os alemães. Wisdom Mike aproveitou a confusão dentro da grande área encarnada para rematar rasteiro, fora do alcance do guardião Voitinovičius. No entanto, nos descontos, o médio Martim Ferreira conseguiu o golo do empate no meio da confusão e fez o 3-3.

Assim, o Benfica mantém a invencibilidade na Youth League, com oito pontos em quatro jogos. Está na nona posição da tabela. O Bayern Munique tem menos um ponto (sete), na 15.ª posição.