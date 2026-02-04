Apesar da baixa estatura e de não ser avançado, Gonçalo Moreira tem sido grande no que toca à capacidade goleadora pelos juniores do Benfica. O camisola dez marcou mais um golo nesta quarta-feira, na vitória sobre o Slavia Praga, por 3-2.

Moreira tem, ao todo, 12 golos entre esta temporada e a anterior ao serviço do Benfica na Youth League. Marcou o oitavo golo desta época, atrás apenas dos nove tentos do avançado do Ajax Emre Unuvar.

Com este golo, Gonçalo Moreira 'descola-se' dos ex-Benfica Zé Gomes e Diogo Gonçalves na lista dos melhores marcadores de sempre na competição. Ambos faturaram 11 golos. Assim, o maiato é o melhor marcador português desde o início da Youth League, em 2013.

Na última época em que pode jogar Youth League (tem 20 anos), Moreira está a três golos de distância dos melhores marcadores de sempre - Charlie Brown (ex-Chelsea), Borja Mayoral (ex-Real Madrid) e Roberto Núñez (ex-Atlético Madrid).

O Benfica apurou-se para os oitavos de final da competição. Venceu uma vez a Youth League, em 2022, com Luís Castro como treinador.