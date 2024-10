O Benfica alcançou, na manhã desta quarta-feira, a segunda vitória na fase Liga da Youth League. No Seixal, os pupilos de Vítor Vinha transformaram o domínio sobre o Feyenoord numa vantagem confortável (2-0).

Depois do triunfo na Sérvia, ante o Estrela Vermelha (1-2), e o empate caseiro com o Atlético de Madrid (2-2), as águias totalizam sete pontos, integrando o pelotão da frente, na companhia do Sporting.

Recorde o filme deste jogo.

Num arranque promissor, Ismaila Ka aqueceu as luvas ao nono minuto, perante Gonçalo Moreira e Gustavo Varela. Era o pronúncio de uma primeira parte plena de oportunidades para as águias.

Em cima da meia hora, entre cantos e cruzamentos, o lateral Tiago Parente e Gustavo Varela enviaram o esférico à barra e às malhas laterais do Feyenoord. Ademais, o guardião dos neerlandeses, de 18 anos, continuou a brilhar, com sucessivas paradas ante Gustavo Varela.

Todavia, para lá do minuto 45, Gonçalo Moreira conseguiu, por fim, superar a muralha Ka. Após passe de Olívio Tomé, pela esquerda, o médio fletiu para a direita e rematou cruzado, com força suficiente para resistir ao desvio do guardião do Feyenoord.

Foi a estreia de Moreira, de 18 anos, a marcar na Youth League.

No segundo tempo, o Benfica manteve a toada e Gonçalo Moreira aproveitou para bisar. Servido por Tiago Parente, o médio encheu o pé fora da área, rematando rasteiro e descartando Ka da jogada. Estavam decorridos 49 minutos.

Até final, entre trocas e cartões amarelos, o Feyenoord não foi capaz de perturbar Voitinovicius, raramente chamado à ação. Na outra extremidade, Ka conteve o ímpeto das águias, enquanto Gustavo Varela desperdiçou várias oportunidades.

O triunfo permite ao Benfica ascender ao pelotão dos líderes, com sete pontos, igualando Sporting, Dortmund, Girona e Bayer Leverkusen. Na próxima ronda, na tarde de 6 de novembro (15h), as águias visitarão o Bayern Munique (11.º).

Por sua vez, o Feyenoord é 35.º, face às derrotas com Girona e Bayer Leverkusen.

Ao topo da tabela ainda poderão ascender Bayern Munique e Atalanta, que totalizam seis pontos.

Quanto aos sub-19 do Benfica, segue-se a receção ao Sporting, a 1 de novembro (15h), em encontro atrasado da segunda jornada da zona Sul do Nacional de Juniores. As águias lideram com 23 pontos, mais seis do que os leões (4.º).