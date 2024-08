Já depois de um primeiro golo, aos 12 minutos de jogo, conseguido por intermédio de Sorriso, o Famalicão confirmou a vitória aos 90 minutos com um novo tento de Zaydou. Um 2-0 que imita o resultado do jogo de maio, em que os famalicenses derrotaram as águias pelo mesmo parcial.

O segundo golo da equipa da casa foi conseguido num contra-ataque rapídissimo, desenhado a regra e esquadro pelo Famalicão. Mario Gonzalez amorteceu no coração da área para Zaydou, que meteu a bola no fundo das redes perante um Trubin impotente.