Zeki Amdouni saiu de Faro com os sinais da dureza do jogo claramente marcados no corpo.

O avançado suíço entrou em campo na primeira parte do encontro, recorde-se, quando Di María se lesionou e forçou a substituição aos 41 minutos.

No final da partida, o internacional suiço partilhou nas redes sociais uma fotografia, da perna direita, através da qual ficam bem claras as marcas do jogo.