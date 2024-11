Zeki Amdouni faz parte da lista de convocados da Suíça para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

O avançado do Benfica integra a lista de 26 nomes escolhidos por Murat Yakin, revelada esta quinta-feira, para os duelos com a Sérvia, a 15 de novembro, e com a Espanha, três dias depois. Os helvéticos estão na última posição do grupo A4, com apenas um ponto.

Amdouni, que soma 11 jogos e dois golos pelo Benfica, marcou na última partida com a seleção. O jogador de 23 anos tem nove golos em 23 jogos pelo seu país.