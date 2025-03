Zeki Amdouni, jogador do Benfica, é a mais recente baixa na seleção da Suíça, informou a federação do país helvético. O avançado dos encarnados foi dispensado juntamente com Simon Sohm.

«Zeki Amdouni e Simon Sohm estão fora das próximas partidas internacionais contra Irlanda do Norte e Luxemburgo devido a lesões», pode ler-se no comunicado oficial.

«Ambos não puderam participar no programa de treino rali, que começou em Portugal na segunda-feira, devido a problemas musculares».

De recordar que Bruno Lage, após a vitória frente ao Rio Ave (3-2), já tinha revelado que o jogador saiu «ligeiramente tocado» aos 74 minutos. Esta temporada, Amdouni leva 37 jogos, oito golos e duas assistências pelo Benfica.

Face a estas lesões, a Suíça, conforme informou, não vai chamar mais nenhum jogador para os particulares de março.