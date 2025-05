Zeki Amdouni, avançado do Benfica, está em dúvida para o dérbi decisivo com o Sporting, marcado para o próximo sábado. O futebolista de 24 anos saiu com algumas queixas no jogo com o Estoril, porém foi despistada a possiblidade de uma lesão grave.

O departamento médico dos encarnados confirmou que Amdouni sofreu uma mialgia na coxa direita.

O lance da lesão ocorreu aos 55 minutos, com o helvético a deixar-se cair no chão com várias queixas após um lance com Pedro Álvaro. Amdouni acabou por ser substituído e deu lugar a Andreas Schjelderup.

Ora, titular nos últimos dois jogos, Amdouni pode falhar o jogo com o Sporting devido a esta lesão, dando algumas dores de cabeça a Bruno Lage.

Esta temporada, Amdouni leva um total de 43 jogos com a camisola do Benfica, nove golos e duas assistências.