Durante a antevisão à partida com o Rio Ave, agendada para a tarde deste domingo, Bruno Lage esclareceu a crítica à «energia» do Benfica na receção ao Feyenoord. Em conferência de imprensa, na tarde deste sábado, o treinador das águias lamentou a ansiedade dos seus pupilos.

«A questão da energia parte da análise que fiz durante o jogo. Senti que a equipa correspondeu até ao momento em que sofremos o primeiro golo. Depois, quisemos defender à pressa, pelo que o adversário circulou a bola com tranquilidade. E, quando tínhamos a posse, quisemos criar uma situação de golo com dois ou três passes, com pressa.»

«Na segunda parte, a equipa teve uma reação muito boa, e quando falei de energia foi nesse sentido [da pressa]. Isto foi a aprendizagem que tiramos do jogo com o Feyenoord. Tal como contra o Santa Clara ou o Gil Vicente, quando sofremos um golo devemos manter a tranquilidade e criar as nossas oportunidades. Mas, contra o Feyenoord, não foi possível», argumentou Bruno Lage.

Questionado sobre as críticas dos adeptos, o timoneiro puxou a si a palestra.

«A maior crítica é minha, porque quero entender o que aconteceu, como ganhámos ou como perdemos. Já transmiti isso aos jogadores e a melhor forma de evoluirmos é com honestidade. Em simultâneo, não há tempo para olhar para trás. Devemos pensar no que controlamos», atirou.

O Benfica receberá o Rio Ave na tarde deste domingo (18h), num encontro da nona jornada para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

As águias ocupam o quarto lugar da Liga, com 16 pontos e um encontro em atraso, na Choupana.