É a notícia que Benjamin Mendy mais esperava.

Depois de ser acusado por abusos sexuais e posteriormente ilibado dos mesmos, o jogador francês processou o Manchester City por causa dos salários em falta durante o período da acusação.

Soube-se esta quarta-feira que o tribunal deu razão a Mendy.

O jogador já reagiu em comunicado, mostrando-se muito satisfeito com a decisão do Tribunal do Trabalho e espera que o «clube tome a posição correta e pague tudo o que deve».

Em causa estão cerca de 13 milhões de euros de salários em atraso.

Veja aqui o comunicado na íntegra de Benjamin Mendy: