Karim Benzema voltou a dar nas vistas fora dos relvados. O avançado francês, Bola de Ouro em 2022, revelou este domingo ter adquirido um quadro de Pablo Picasso, datado de 1964, partilhando uma fotografia nas redes sociais ao lado de uma obra da série «Retrato de homem barbudo».

«Bem-vindo a casa», escreveu o jogador de 37 anos, atualmente ao serviço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, numa publicação que confirma mais um investimento de peso no mundo da arte. O valor da obra não foi divulgado, mas sabe-se que esteve exposta no início do ano numa galeria de Nova Iorque, pertencente ao comerciante de arte norte-americano Helly Nahmad.

A compra surge numa semana assumidamente «cultural» para Benzema, que recentemente realizou uma visita privada ao Museu do Louvre, em Paris. O internacional francês tem vindo a afirmar o seu gosto pela arte, num mercado onde as obras de Picasso atingem valores astronómicos em leilões internacionais.

Recorde-se que quadros do mestre do cubismo ultrapassam com frequência a fasquia dos 100 milhões de euros. Em 2013, «O Sonho» foi vendido por um valor de 155 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de euros, na altura um recorde. O quadro mais caro de sempre de Picasso é «As mulheres de Alger», vendido em 2015 por 179,4 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de euros).