O jovem futebolista Bernardo Folha aumentou, na quarta-feira, o leque de pais e filhos que representaram a equipa principal do FC Porto, seguindo os passos do seu progenitor, António Folha.

O jogador de 19 anos entrou aos 74 minutos do encontro da Taça da Liga ante o Rio Ave, no Estádio do Dragão, no triunfo dos azuis e brancos por 1-0.

O clã Folha junta-se a cinco outros pares de pais e filhos que já tinham jogado pela equipa principal dos azuis e brancos.

Os pais e filhos que já jogaram no FC Porto:



1. António Sousa (1979 a 1984 e 1986 a 1989) e Ricardo Sousa (1999/2000)

2. Domingos Paciência (1987 a 1997 e 1999 a 2001) e Gonçalo Paciência (2014/2015 e 2017/2018)

3. António André (1984 a 1995) e André André (2015 a 2018)

4. Vitoriano Ramos (1985/1986) e Francisco Ramos (2015/2016)

5. Sérgio Conceição (1996 a 1998 e 2003/2004) e Francisco Conceição (2020/2021 – presente)

6. António Folha (1991/1992, 1993 a 1998 e 1999/2000) e Bernardo Folha (2021/2022)