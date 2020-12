Bernardo Folha, filho de António Folha (seis vezes campeão pelos dragões como futebolista), renovou o contrato que tinha com o FC Porto e vai passar a integrar a equipa B dos dragões.

O médio de 18 anos, que há mais de dez veste as cores dos dragões, fez 16 jogos e marcou um golo pela equipa de sub-19 do FC Porto na época passada e assumiu a satisfação pelo passo dado agora.

«É uma sensação única. Como já falei com pessoas muito chegadas ao clube, esta renovação é um sonho que estou a viver desde pequeno», disse, citado pelo clube, ele que quer fazer «ainda melhor» do que o pai fez com a camisola dos dragões.