Natural de Lisboa, 41 anos, casado e pai de três filhos, Bernardo Palmeiro é o homem escolhido por Frederico Varandas para suceder a Hugo Viana. O cargo de diretor do futebol deixa de existir, anunciou o clube em comunicado, e Bernardo Palmeiro entra como diretor geral para o futebol, ficando a partir da próxima época responsável pelo futebol do clube.

Não é nada de novo, afinal de contas Bernardo Palmeiro já esteve no Sporting, entre 2020 e 2023, como consultor da direção da SAD, trabalhando especificamente na assessoria a Hugo Viana, como consultor de negócios, estratégia e negociação de contratos.

Mas quem é afinal Bernardo Palmeiro?

Trata-se de um advogado, licenciado pela Universidade de Direito de Lisboa, com dois mestrados: um em direito fiscal, pelo ISCTE, e outro em gestão, pela Universidade Católica.

Começou a trabalhar em 2006, na reconhecida PLMJ - o escritório de advogados de José Miguel Júdice -, como especialista em direito fiscal. Apesar disso, tinha a ambição de seguir uma carreira ligada ao desporto e, por isso, em 2012 voltou a dedicar-se aos estudos.

Emigrante na Suíça para se especializar em desporto

Tirou então uma pós-graduação em gestão do desporto pela AISTS: uma academia fundada na Suíça pelo Comité Olímpico, em parceria com as universidades de Genebra e de Lausanne. Logo a seguir foi contratado pelo próprio Comité Olímpico Internacional, que reconheceu em Bernardo Palmeiro potencial para ser importante na organização.

Durante seis meses foi consultor de projeto no Comité Olímpico, antes de dar o salto para a FIFA, onde passou os próximos quatro anos. Primeiro como responsável jurídico, mais tarde como líder jurídico, tendo, entre outros, os dossiers de representação da FIFA junto do TAS, do doping e da implementação de princípios de boa governança.

Os quatro anos passados na FIFA, de resto, foram fundamentais para formar o executivo em que Bernardo Palmeiro se transformou. Pelo menos essa é a informação que todos nos transmitem: permitiram-lhe angariar enormes contactos junto de vários grandes clubes.

Fundador da 14 Sports Law, um escritório especializado em direito do desporto

Mais tarde, em 2017, deixou a FIFA para fundar a 14 Sports Law, um escritório de advogados português dedicado inteiramente ao desporto.

A 14 Sports Law é frequentemente contratada por empresários para assessorar juridicamente transferências, o que lhe permitiu então somar enormes contactos juntos dos agentes.

É com esta boa rede de contactos que em 2020 chega ao Sporting, para assessorar Hugo Viana, numa função que desempenhou durante três temporadas. Cunhado de Francisco Salgado Zenha, estabelece então uma relação de grande confiança com Frederico Varandas.

Com Luís Freire e Alexandrina Cruz, fez um milagre em Vila do Conde

Em 2023 deixa Alvalade e é contratado por Alexandrina Cruz, que já o conhecia bem, para o Rio Ave. Em Vila do Conde encontra um clube impedido de fazer contratações há duas janelas de mercado e por isso com um plantel enfraquecido.

Até que em janeiro, com a equipa em zona de descida, chega a autorização para contratar. Bernardo Palmeiro, juntamente com Alexandrina Cruz, coloca mãos à obra e consegue contratar Tanlongo, Helder Sá, Amine, João Teixeira, Miszta, Adrien Silva, Vrousai, Cristian, Umaro e Aziz, ao mesmo tempo que vende Guga, Hernâni. Lomboto, Namora e Ventura, para manter o controle orçamental das finanças do clube.

Ainda durante esse período, Bernardo Palmeiro é essencial nas negociações com Evangelos Marinakis para a entrada do milionário grego no capital social da SAD do clube.

Homem acessível, educado e de trato fino

Para além de muitos contactos com empresários e clubes, para além e um conhecimento exaustivo dos regulamentos, Bernardo Palmeiro é descrito como um homem muito acessível, muito educado e de trato fino, o que lhe permite manter boas relações com as pessoas.

Mesmo depois de sair do Rio Ave continuou a trabalhar com clubes e atletas, tendo estado presente, por exemplo, na recente transferência de João Palhinha para o Bayern Munique.

Bernardo Palmeiro tem por isso um background e um perfil diferente do que tinha Hugo Viana, mas soma bons trabalhos e traz à SAD leonino a mesma capacidade de relacionamento que tornava o futuro diretor de futebol do Man. City especial.