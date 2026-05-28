Inversão de marcha nas negociações relativamente ao futuro de Bernardo Silva: quando tudo apontava para uma aproximação do At. Madrid, o internacional português está agora em negociações avançadas com o Barcelona.

Recorde-se que o clube catalão sempre foi a prioridade de Bernardo Silva, que nunca escondeu o sonho de representar o gigante da Catalunha. O empresário Jorge Mendes - que tem relações privilegiadas com Joan Laporta e com Deco, claro - manteve essa porta aberta e mais recentemente viu as negociações avançarem na direção certa.

Nesse sentido, e como noticiou A Bola, numa notícia entretanto confirmada pelo Maisfutebol, o acordo ficou bem encaminhado e pode ser encerrado em breve, se entretanto não surgir mais nenhum volte-face.

Bernardo Silva mantém, de resto, a intenção de resolver o futuro ainda antes de se juntar à Seleção Nacional, de forma a preparar o Mundial 2026 com a cabeça limpa e totalmente focado no Campeonato do Mundo.