Bernardo Silva é o convidado do próximo «Soltinhos pelo mundo», programa de Cândido Costa, no Canal 11, com internacionais portugueses a jogar no estrangeiro, e acabou por falar do próximo passo na carreira.

Num excerto que já foi divulgado, o ainda jogador do Manchester United revelou que o Benfica chegou a falar com ele, mas que o próprio respondeu que esta ainda não é a altura de voltar ao Estádio da Luz.

«Já te disse que não vou para o Benfica», atirou em resposta a Cândido Costa. «Há uma intenção que é certa: eu quero voltar, só não sei se quando eu quiser voltar, o clube me vai querer. Mas eu quero voltar.»

Posteriormente, explicou o que houve ao certo nesta fase.

«Sim, houve contactos do Benfica para saber se havia essa intenção. E eu disse que não.»

Em final de contrato com o Manchester City, Bernardo Silva já disse que não ia ficar e nesta altura fala-se de vários clubes interessados. A Juventus, sim, mas também já se falou de Barcelona, Galatasaray e até PSG.

O esquerdino não falou sobre estes interesses anunciados pela imprensa, mas garantiu que em breve quer ter o futuro resolvido.

«Sim, quero resolver a situação entre o final da época e o início dos treinos com a seleção», referiu.

«Quero estar com a cabeça limpa, porque o Mundial é uma competição demasiado importante para estar com a cabeça noutras coisas.»