Hélder Cristóvão, antigo treinador do Benfica B, recordou o período em que orientou Bernardo Silva na formação secundária do clube encarnado.

O Barcelona está interessado no internacional português e o jornal catalão Sport recuperou os anteriores passos na carreira do atual jogador do Manchester City.

«Desde que ele chegou à equipa B, não deixou dúvidas a ninguém. Estava claro que ia chegar a um nível altíssimo e cheguei a pensar que o Barcelona viria por ele, porque nessa altura estava lá o Guardiola e o Bernardo tinham coisas que lhe agradavam», começou por dizer Hélder.

O treinador que esteve no Al-Hazm da Arábia Saudita na temporada 2021/22 falou sobre o processo de saída de Bernardo Silva do Benfica: «O Bernardo não estava bem na equipa principal do Benfica. Não tinha oportunidades e não treinava na sua posição. Se não treinas na tua posição, ficas a pensar que não vais jogar na tua posição. Chegou entretanto a proposta do Mónaco e pediu ao clube para sair. O treinador nessa altura era o Jorge Jesus, era um plantel fantástico e não era fácil para os jovens que vinham dos escalões de formação.»

«Surpreende-me um pouco (ndr. a possível mudança para o Barcelona), mas compreendo que ele queira jogar no Barcelona. Talvez pense que a sua etapa no City já termino. Vejo-o a jogar com Busquets e Pedri, como 8. Por dentro, não pelo flanco. Ele tinha esse sonho de infância, jogar no Barcelona, ser o mítico 10, como Messi. Tem muitas coisas para melhorar o jogo do Barça», concluiu Hélder Cristóvão.