O brasileiro Jemerson coincidiu com Bernardo Silva no Mónaco e guarda boas recordações do internacional português.

«Ele já era muito diferenciado. Nos treinos, era absurdamente chato de marcar. Ele driblava, na recuperação achavas que o ias apanhar, mas ele dava um jeito, porque finalizava muito bem ou dava o passe. Além disso, taticamente, é muito bom porque dá-se 100% à equipa. Tem uma visão de jogo incrível e é muito habilidoso», disse, em declarações à ESPN.

«Apesar de ser craque, ele recupera para ajudar a defesa a marcar e isso ajuda muito todos os companheiros. No futebol de hoje em dia, todos precisam de defender, e ele já tinha isso desde bem jovem. Fora a resistência física dele, que é muito grande, pois ele anda a toda a hora no ataque e na defesa.»

Jemerson considera mesmo Bernardo Silva «uma pessoa muito porreira», mas que sofreu no balneário monegasco devido… às roupas que usava.

«Gozávamos muito com ele, dizíamos que gostava de usar roupas de velho. Aparecia sempre com umas camisas estilo social. A maioria dos jogadores diz que ele se veste como se tivesse 40 ou 50 anos, ou até mesmo como um avô», brincou.

A boa disposição, de resto, é uma das características que o brasileiro atribui ao jogador do Manchester City.

«Mostra que todos se dão bem com ele. É exatamente essa a relação que temos com ele. Não conheço ninguém no mundo que não goste do Bernardo», concluiu.