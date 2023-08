Bernardo Silva e a esposa, Inês Degener Tomaz, partilharam nas redes sociais a felicidade pelo nascimento da primeira filha do casal, Carlota, na passada terça-feira, 29 de agosto de 2023.

Aos 29 anos, o internacional português vive meses intensos. Bernardo Silva e Inês casaram-se a 1 de julho, numa quinta nas margens do rio Douro.

A 23 de agosto, perante o assédio intenso de outros clubes, o Manchester City chegou a acordo com o jogador para a renovação do contrato entre as partes.

Agora, uma semana mais tarde, novo momento - e talvez o maior - de alegria para Bernardo.