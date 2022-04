Bernardo Silva marcou um golaço na vitória do Manchester City frente ao Real Madrid (4-3), nas meias-finais da Liga dos Campeões. O internacional português foi mesmo considerado o MVP de um grande espetáculo de futebol.

Depois de balançar as redes com um remate potente, o esquerdino festejou com os colegas e apontou insistentemente para as bancadas do Etihad Stadium.

Inês Degener Tomaz estava a acompanhar o encontro no estádio e ficou emocionada com a dedicatória do jogador.

A namorada de Bernardo Silva tem marcado presença nos jogos da Liga dos Campeões e já tinha estado no recinto do Atlético de Madrid para o jogo dos quartos de final.

