Bernardo Silva despediu-se esta do Manchester City numa longa carta, que publicou nas redes sociais.

Leia a carta na íntegra:

«Cityzens,

Quando cheguei, há nove anos, estava a seguir o sonho de um rapaz, a querer ter sucesso na vida, a querer alcançar grandes feitos. Esta cidade e este clube deram-me muito mais do que isso, muito mais do que alguma vez esperei. O que ganhámos e conquistámos juntos é um legado que ficará para sempre guardado com carinho no meu coração. Os centurions [cem pontos numa época], o póquer doméstico, o tremble, o tetracampeonato e muito mais... Não foi assim tão mau.

Dentro de alguns meses, chegará a hora de dizer adeus à cidade onde não só conquistámos tanto no futebol, mas também onde comecei o meu casamento e a minha família. Do fundo do coração, Inês e Carlota, muito obrigado!

Aos adeptos, o vosso apoio incondicional ao longo dos anos é algo que jamais esquecerei. O meu principal objetivo como jogador sempre foi jogar com paixão para que se sentissem orgulhosos e bem representados em campo. Espero que tenham sentido isso em cada partida. Cheguei como jogador do Manchester City e saio como mais um de vós, adepto do Manchester City para a vida. Continuem a apoiar esta jovem equipa e tenho a certeza de que vos trará muitas novas e fantásticas recordações no futuro.

Ao clube, ao Pep, à equipa técnica e a todos os meus colegas de equipa nestes nove anos, obrigado por todas as memórias e por me permitirem fazer parte desta caminhada durante tanto tempo. A atmosfera que criámos todos os dias, no Centro de Treinos, fez-me sentir em casa e parte de uma grande família. Vamos aproveitar juntos estas últimas semanas e lutar por tudo o que esta temporada ainda nos reserva.

Adoro-vos a todos,

Bernardo»