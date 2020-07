David Silva despediu-se do Manchester City neste domingo. O internacional espanhol deixou o relvado durante o jogo com o Nowrich, num momento emocionante.

O esquerdino foi uma das grandes figuras da transformação do clube inglês, com o qual terminou contrato. O momento aconteceu aos 85 minutos com David Silva a merecer os aplausos dos colegas e com Bernardo Silva a entrar para o seu lugar.