O Manchester City confirmou esta quinta-feira que Bernardo Silva vai deixar o clube no final da corrente temporada, colocando um ponto final a uma relação de nove anos e muitos sucessos.

Desde que assinou, em 2017, o internacional português de 31 anos somou 450 jogos e conquistou 19 títulos, entre os quais, seis Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga, três Supertaças, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.

Além dos troféus, Bernardo Silva, que ganhou o estatuto de capitão dos citizens nos últimos anos, acumulou ainda 76 golos e 77 assistências.

«A contribuição do jogador de 31 anos para o nosso maior período de sucesso consecutivo é inestimável», pode ler-se no site do Manchester City.

«A par dessa fenomenal coleção de troféus, um total de 76 golos e 77 assistências ilustram ainda mais a magnífica contribuição global de Bernardo para a causa do City.»

O comunicado lembra ainda que «recentemente, Bernardo Silva entrou para o top 10 dos jogadores com mais jogos de sempre pelo City, ultrapassando uma série de outros ex-jogadores notáveis, incluindo David Silva, Paul Power e Willie Donachie».

«Em suma, será merecidamente recordado como um dos melhores e mais populares jogadores de sempre do City.»