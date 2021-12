A Premier League divulgou esta sexta-feira a lista de seis nomeados para o prémio de melhor jogador do mês de novembro. Os portugueses dominam a lista, com três nomes.



Bernardo Silva (Manchester City), João Cancelo (Manchester City) e Diogo Jota (Liverpool) surgem a par de um jogador inglês, um escocês e um nigeriano.



Trent-Alexander Arnold (Liverpool), John McGinn (Aston Villa), Emmanuel Dennis (Watford) são os restantes nomeados. A votação já está a decorrer.

