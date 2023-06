Bernardo Silva está de férias ainda com o futuro indefinido, mas deixou um vídeo gravado, publicado esta sexta-feira pelo Manchester City, no qual o internacional português faz de guia turístico e dá conselhos aos turistas que pretendam visitar Lisboa.

«Se está a planear passar o verão em Lisboa, oiça as minhas melhores dicas. A maioria das pessoas que gosta de ir à praia vai para Cascais e para as praias perto de Lisboa, mas também podem ir à Costa da Caparica, é um lugar muito simpático, uma grande praia, muito tranquila», começa por enunciar o simpático do Bernardo Silva.

O carismático jogador fala depois dos lugares que são de visita obrigatória na capital portuguesa. «Diria o Terreiro do Paço porque é perto do rio e é ali perto do centro da cidade. Daí podem depois subir até ao Chiado. Também podem visitar o Castelo de São Jorge. É muito bonito», acrescenta.

Quanto às iguarias que se podem comer em Lisboa, Bernardo Silva fala do seu restaurante preferido e não esquece o emblemático pastel de Belém. «Tenho alguns restaurantes preferidos, o Solar dos Presuntos é um deles. É perto da Avenida da Liberdade. A minha sobremesa preferida, uma das mais populares, é o pastel de nata. É estaladiço e tem um creme por dentro, é muito bom, vão adorar», disse ainda a finalizar.

Ora veja: