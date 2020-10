O futebolista português Bernardo Silva manifestou-se esta segunda-feira acerca das eleições no Benfica, o seu clube do coração, sublinhando que o clube «é dos sócios» e nunca «de um jogador, dirigente ou presidente».

Atualmente no Manchester City, Bernardo notou que «os benfiquistas não mereciam ter perdido a oportunidade de ser pentacampeões por um claro relaxamento e falta de investimento num ano tão importante, tanto para os adeptos como para a própria história do Benfica» e elencou vários pontos vistos no passado recente, com vista ao futuro, na ótica daquilo que os apoiantes do clube merecem e não merecem.

«Não merecem um Benfica sem capacidade para competir na Europa. Não merecem que os melhores produtos da formação saiam do Benfica, sem que antes tenham dado algum proveito desportivo. Não merecem o clube associado a centenas de processos judiciais e de corrupção, manchando de forma quase irreversível o nome do Benfica. Não merecem os esquemas, as mentiras, tentativas de aprovação de OPAs ilegais (felizmente chumbada) que seria uma vergonha, um claro assalto aos cofres do clube para benefício de singulares. Não merecem que o canal esteja à disposição de uma só pessoa em vez de estar à disposição do clube e dos sócios. Não merecem que não tenhamos debates entre todos os candidatos em ano de eleições», afirmou, questionando depois.

«Como é possível não haver debates eleitorais na BTV? Não merecem a falta de transparência, a falta de respeito pelos sócios. Não merecem agressões e insultos em Assembleias Gerais. Não merecem constantes tentativas de silenciar, impedir e rebaixar sócios e adeptos com opiniões e ideias que não correspondem às da atual direção», finalizou, crente de que é preciso mudar.

«Acredito genuinamente que o Benfica merece e precisa de uma mudança. Uma mudança para melhor e que consiga voltar a meter o Benfica num patamar internacional. Mais ambição, seriedade, transparência e competência», escreveu, numa mensagem através da rede social Twitter.

As eleições no Benfica estão marcadas para a próxima quarta-feira, 28 de outubro. Há quatro candidatos: o atual presidente, Luís Filipe Vieira, bem como Bruno Costa Carvalho, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.