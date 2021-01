Bernardo Silva abriu caminho para a vitória do Manchester City frente ao Aston Villa (2-0) com um grande golo, de fora da área, ao minuto 79.



Após o encontro, o português foi confrontando com uma questão curiosa: quando rematou, já sabia que a bola ia entrar? «Nunca se sabe, mas foi um bom remate e estou feliz por ter ajudado a equipa», atirou Bernardo.



«Tento sempre dar o máximo, dar o melhor de mim, estou feliz por ajudar a equipa. Não importa em que posição, não importa quando ou onde», assegurou o internacional luso.