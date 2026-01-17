O dérbi de Manchester, por tudo o que tem de especial, vai ser ainda mais emocionante para Bernardo Silva. Titular na equipa de Guardiola, o médio cumpre o seu 436º jogo ao serviço do clube e entra, diretamente, no top 10 de jogadores com mais jogos pelo Manchester City.

Na primeira posição encontra-se o guarda-redes Joe Corrigan com 576 jogos.

O médio formado no Benfica chegou, recorde-se, em 2017 aos «citizens» por 50 milhões de euros, depois de uma época de sonho ao serviço do Mónaco que culminou com a conquista do título francês.

Esta temporada, Bernardo Silva soma um golo e três assistências em 29 jogos pelo Manchester City.