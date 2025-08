Bernardo Silva foi o escolhido por Pep Guardiola para ser o novo dono da braçadeira do Manchester City. Em declarações num treino aberto aos adeptos, o internacional português já falou como capitão, assumindo que está pronto para a responsabilidade.

«Estou muito orgulhoso por ser o novo capitão, mas sei que é uma responsabilidade. Antes de mais, vou tentar ser um exemplo todos os dias. A função mais importante é criar um bom ambiente no balneário. Tem de haver respeito entre nós, ao mesmo tempo que estamos todos a lutar por um lugar na equipa», afirmou.

O médio de 30 anos vai para a nona época nos «citizens». Silva tem sido um dos jogador mais fiáveis para Pep Guardiola, contando, para já, com 407 jogos pelo clube. Em termos de títulos, já são 12: seis Ligas inglesas, três Supertaças, duas Taças de Inglaterra e uma Liga dos Campeões

No que toca a ser o exemplo do balneário, o português confessou ter aprendido com lendas do clube. «Eu tive a sorte de partilhar o balneário com jogadores como Vincent Kompany, Fernandinho, David Silva, Kun Aguero… O legado que eles nos deixaram é tão grande que não é suficiente para nós terminarmos em segundo, terceiro ou quarto», rematou.

Bernardo Silva partilhou, ainda, que o legado deixado pelos antigos capitães deve obrigar a que o desejo de vencer seja uma motivação diária. «O legado que queremos deixar aos mais novos, aos jogadores que foram agora contratados, é esse: este clube precisa de ganhar e essa é a motivação todos os dias», reforçou.

Na última temporada, o Manchester City venceu apenas um título - a Supertaça - algo que não é normal na equipa inglesa desde a chegada de Pep Guardiola. Apesar de uma época mais negativa no que toca a títulos, Bernardo Silva garantiu que a equipa está motivada para 2025/26.

«Estamos muito motivados para esta época, acho que muitas coisas boas podem acontecer. Estamos a trabalhar duramente para dar novamente aos adeptos os títulos que eles merecem», concluiu.