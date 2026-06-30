De malas feitas para Madrid, após nove anos em Manchester, mas a representar a Seleção Nacional no Mundial 2026, na América do Norte, Bernardo Silva não quis alongar-se sobre a mudança a nível de clubes. O médio vai trabalhar com José Mourinho no Real Madrid.

Como gere mudança para o Real Madrid

«Perguntas sobre o Real Madrid não vou responder, porque estou num contexto demasiado importante. Estou muito feliz com a minha mudança, mas muito focado na Seleção, no país. Estou aqui para ajudar no que puder.»

Qual a melhor posição atualmente

«Difícil responder, porque durante toda a carreira já joguei a oito, a dez, a seis... eu acho que as minhas características levam-me um bocadinho mais para um sítio. As rotinas de jogar toda a época numa posição e, de repente, mudar dificultam um bocado. Mas é difícil responder a isso. Estou mais preparado para jogar em certas posições. Se lhe disser que sou mais um médio, como joguei toda a época, estou a ir contra a minha carreira. O meu treinador do City [Pep Guardiola] pôs-me a jogar a falso avançado, a extremo-direito... estou preparado para todas. Óbvio que as minhas características naturais adaptam-se mais ao corredor central. Mas eu jogo onde o selecionador entende melhor, cá estarei.»