«Estou muito feliz com a mudança para o Real Madrid, mas focado na Seleção»
Bernardo Silva preferiu falar sobre os compromissos de Seleção Nacional
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«Estou muito feliz com a mudança para o Real Madrid, mas o foco está na Seleção»
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«Alemães e espanhóis crescem todos a jogar da mesma forma e nós não temos isso»
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«Críticas? Estamos habituados, cabe-nos não entrar numa montanha-russa de emoções»
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«Tempo de utilização? Não é o meu trabalho discutir as opções do treinador»