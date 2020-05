Bernardo Simões, vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, apresentou nesta terça-feira a demissão do cargo que ocupava no clube.



Na reunião do conselho, Bernardo Simões alegou motivos profissionais para justificar a saída, confirmou o Maisfutebol. O suplente Vasco Matos vai assumir o cargo.

Na segunda-feira, tinham sido anunciadas as saídas do vice-presidente Filipe Osório de Castro e do vogal Rahim Ahamad. Em nota publicada no site oficial do Sporting, Osório de Castro garantiu que a decisão se prendia com «razões pessoais e profissionais».