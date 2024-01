Fernando Santos é o novo treinador do Besiktas, anunciou esta tarde o clube turco.

«O português Fernando Santos foi nomeado treinador da nossa equipa de futebol. Damos-lhe as boas-vindas à sua nova casa», lê-se, no comunicado do emblema de Istambul, que não refere quaisquer detalhes do contrato.

Na mesma nota, o Besiktas dá conta dos adjuntos que farão parte da equipa técnica do antigo selecionador nacional: João Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos e Jorge Rosário.

Depois das passagens pelas seleções de Grécia, Portugal e Polónia, Fernando Santos volta assim a trabalhar num clube, 14 anos depois, ele que já havia treinado equipas como o FC Porto, o Sporting, o Benfica, o AEK, o Panathinaikos ou o PAOK.

No Besiktas, quinto classificado do campeonato turco, vai treinar Gedson Fernandes, médio formado no Benfica.