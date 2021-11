Elementos das claques do Sporting e do Besiktas envolveram-se esta terça-feira em confrontos junto ao Estádio de Alvalade, na véspera do encontro entre as duas equipas para a Liga dos Campeões.

As imagens, partilhadas nas redes sociais, mostram confrontos físicos e o arremesso de objetos, incluindo engenhos pirotécnicos.