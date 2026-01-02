Rafa Silva integra a lista de convocados do Besiktas para um estágio que a equipa turca vai realizar em Antalya nos próximos dias. Uma notícia com significado, agora que o mercado está aberto, depois do jogador ter sido notícia, ao longo dos últimos meses, por ter manifestado vontade de deixar o clube turco.

A integração do antigo internacional português reforça a posição do clube que não quer abrir mão do jogador, numa lista que já não conta com os jogadores que pretende dispensar, entre os quais está David Jurasek, cedido pelo Benfica.

Rafa Silva fez apenas 16 jogos esta temporada, mas o último já foi no início de novembro, no dérbi com o Fernerbahçe. Depois desse jogo, o internacional português, que chegou a ser apontado ao Benfica, voltou a ser convocado, no dia 20 de dezembro, para o duelo com o Caykur Rizespor, mas não foi utilizado.

O Besiktas só volta a jogar a 15 de janeiro, com a receção ao Keçiorengucu, mas, na próxima semana, vai realizar um estágio em Antalya, para preparar a equipa para a ponta final da temporada.

Além de Rafa Silva, os portugueses Tiago Djaló e Jota Silva, este último recuperado de lesão, também integram a lista de convocados para o referido estágio, mas David Jurasek, cedido pelo Benfica, ficou de fora e já não deverá voltar a jogar pelo clube turco.