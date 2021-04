Após dois anos no Besiktas por empréstimo do Benfica, Anderson Talisca mudou-se para os chineses do Guangzhou Evergrande, também por cedência dos encarnados, acabando depois o clube chinês por comprar o passe do jogador. Em entrevista à agência turca IHA, o brasileiro falou sobre os dois anos na Turquia e sobre a mudança para a China.

«Sei que os adeptos do Besiktas ficaram muito zangados comigo nessa altura. Mas eu não tive muito a dizer nesse processo. O meu passe pertencia ao Benfica, tive de fazer o que eles disseram. O poder estava nas mãos do Benfica», explicou Talisca, recordando os dois anos passados no Besiktas.

«Não tenho uma única má recordação do meu tempo na Turquia. Foram dois anos maravilhosos, os adeptos sempre me apoiaram», afirmou, revelando que ainda mantém uma ligação com os adeptos do Besiktas. «Continuamos em contacto e ainda me apoiam».

Talisca não esquece o golo que marcou pelo Besiktas ao Benfica, para a Liga dos Campeões, e diz que esse foi o momento que criou esse laço com os adeptos.

«Posso dizer que o meu percurso no Besiktas começou com esse golo. Um golo que chegou nos últimos minutos de um jogo muito importante para o clube. Graças a esse livre, criei um laço especial e forte com os adeptos. Foi um golo muito bom», apontou Talisca, dizendo que «se as condições permitirem, gostaria de voltar à Turquia».

No Besiktas, Talisca jogou com Ricardo Quaresma e diz que o português é «o melhor jogador» com quem jogou.

Os dois jogadores dividiam a marcação de livres da equipa, mas Talisca diz que «nunca houve qualquer discussão» entre eles sobre isso. «Às vezes batia eu, outras vezes batia ele. Quem é melhor? Acho que os golos que marcámos dão a resposta.»