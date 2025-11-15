A polémica à volta de Rafa Silva continua. O futuro do antigo internacional português no Besiktas parece incerto, mesmo que a porta continue aberta, como afirmou Sergen Yalcin, treinador do clube turco, que partilhou ainda as «ameaças» do agente do jogador.

O Besiktas realizou uma conferência de imprensa para discutir exclusivamente a situação do ex-Benfica. Serdal Adali, presidente do clube, abriu a sessão e o novo treinador também prestou declarações. Sergen Yalcin, que assumiu o comando técnico do Besiktas no final de agosto, partilhou a primeira interação com o português.

«No meu primeiro dia no comando, realizámos reuniões individuais com os jogadores. A primeira reunião foi com o Rafa e alguns jogadores estrangeiros. O Rafa disse-me que estava infeliz aqui. O Arroyo disse a mesma coisa. Então disse ao Rafa que podia ir. Resolvi o problema, pelo menos a curto prazo. Depois de um tempo, a questão voltou à tona. Quando a equipa não consegue a posição que queremos, ficamos enfraquecidos», referiu.

O treinador de 53 anos confessou que a situação tornou-se «insustentável» após o jogo com o Kasimpasa, a 26 de outubro. Ainda assim, Sergen Yalcin admitiu que a porta continua aberta para Rafa, caso o jogador queira fazer parte do plantel.

«Um mês depois, liguei para o Rafa e tentámos retomar o controlo da situação. Mas, infelizmente, na semana do jogo contra o Kasimpasa, a situação chegou a um ponto insustentável. O jogador declarou imediatamente que não treinaria nem jogaria. A situação ficou fora do meu controlo. Disse ao presidente que não tinha mais condições para resolver a questão. O Rafa é muito importante para nós e a porta ainda está aberta. Se quiser vir treinar, que venha e vamos utilizá-lo. Não acho que haja nenhum problema da parte do jogador, mas também cortou a comunicação connosco e está a enviar mensagens através do agente», atirou.

O técnico turco lamentou que Rafa Silva não se «digne» a falar. A comunicação com o clube, segundo Sergen Yalcin, tem sido através do agente do jogador, que tem realizado «ameaças» para uma rescisão de contrato.

«Ronaldo e Messi também saem nos jogos. Ninguém é maior do que o Besiktas. Tenho de pensar nos interesses da equipa e dos jogadores. Também temos que lidar com outros jogadores. O agente está a ligar e a ameaçar com coisas do tipo: ‘Deixem jogá-lo esta semana. Se rescindirmos o contrato, vai treinar, se não, não irá jogar. Lamento dizê-lo, mas infelizmente trouxerem o processo até aqui. Como posso falar com Rafa Silva? O homem não fala. Ele não se digna a falar», concluiu.