O Besiktas não foi além de um empate a zeros na receção ao Samsunspor, na 20.ª jornada da Liga turca. Os portugueses Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernades começaram de início na partida mas não conseguiram evitar o resultado, tal como Al Musrati, ex-Sp. Braga. Ole Gunna Solskjaer, anunciado como novo treinador na sexta-feira, esteve presente nas bancadas a assistir à partida.

Após duas vitórias nos últimos dois jogos, a equipa de Istambul queria dar seguimento à série positiva, depois de um período de grande instabilidade no clube. Ainda assim, um jogo pobre, fraco em oportunidades condenou o resultado a manter-se como começou durante os 90 minutos. A equipa visitante viu Van Drongelen ser expulso aos 64 minutos por acumulação de amarelos, mas, mesmo com menos um elemento em campo, o Samsunspor conseguiu resistir até ao fim do encontro.

Com este resultado, o Besiktas continua na quinta posição, com 31 pontos, a 20 do líder Galatasaray. Já o Samsunspor, somou mais um ponto na luta pela Liga dos Campeões e tem agora 37, na terceira posição da tabela.