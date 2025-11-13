Rafa Silva tem estado em destaque nos jornais turcos com rumores que o antigo internacional terá comunicado ao Besiktas a intenção de deixar o futebol a título definitivo, apesar de ter contrato com o clube turco até 2027. O avançado foi autorizado a viajar para Portugal, mas regressou esta quinta-feira à Turquia e terá estado reunido com o presidente do clube.

O jogador português foi filmado, à saída do estádio do Besiktas, por um adepto que perseguiu o carro do jogador português que acabou por parar, preocupado com a integridade física do adepto que estava a correr no meio do trânsito. Um episódio rocambolesco, com o adepto a correr mais de trezentos metros atrás do carro onde estava Rafa.

«Não vás embora, por favor! Rafa não saias!», disse o adepto, assim que Rafa abriu a janela. Rafa não respondeu, mas pediu ao adepto para o parar de perseguir. «Não podes fazer isso, estou a conduzir, é muito perigoso», atirou.

Entretanto, os jornais turcos dão conta que Rafa Silva não treinou esta quinta-feira com a equipa, alegadamente devido a problemas físicos, mas também dão conta de um encontro com o presidente Serdar Adali que terá marcado nova reunião para resolver este caso a título definitivo.

O jornal Fanatik avança mesmo que Rafa Silva terá comunicado a decisão de abandonar o futebol na véspera do dérbi com o Fenerbahçe, a 2 de novembro, num jogo em que o jogador português ainda foi titular. Depois disso, já não foi convocado para o jogo seguinte, como Antalyaspor, e viajou para Portugal, autorizado pelo clube, alegando motivos pessoais.

Os jornais também dão conta que o jogador português entrou em rota de colisão com o treinador Sergen Yalcin que, entretanto, referiu que o jogador tinha sido autorizado a viajar, com ordens para regressar esta quinta-feira. Rafa Silva regressou, mas não treinou.

Rafa perseguido por adepto: