Besiktas
VÍDEO: Kökcü ensina Jota Silva a celebrar com a claque do Besiktas
Ex-Benfica partilhou momento especial com o português após vitória caseira
Na sequência do triunfo do Besiktas na receção ao Kocaelispor (3-1), na noite desta segunda-feira, Kökcü ensinou a Jota Silva como festejar em sintonia com os adeptos. O avançado português foi a jogo ao minuto 55, num encontro que contou com golo de Rafa Silva, titular a par de Kökcü, Jurásek e Tiago Djaló.
O Besiktas é quinto classificado, com 12 pontos, a nove do líder Galatasaray, mas com uma ronda em atraso.
