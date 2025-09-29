Na sequência do triunfo do Besiktas na receção ao Kocaelispor (3-1), na noite desta segunda-feira, Kökcü ensinou a Jota Silva como festejar em sintonia com os adeptos. O avançado português foi a jogo ao minuto 55, num encontro que contou com golo de Rafa Silva, titular a par de Kökcü, Jurásek e Tiago Djaló.

O Besiktas é quinto classificado, com 12 pontos, a nove do líder Galatasaray, mas com uma ronda em atraso.

