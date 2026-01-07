Aos 35 anos, Gabriel Paulista rescindiu contrato com o Besiktas ao fim de época e meia. O central acumulou 45 jogos, um golo e três assistências pelo emblema turco, depois de representar Villarreal, Arsenal, Valência e Atlético de Madrid. Na terça-feira, o Besiktas revelou a despedida emocionada do defesa.

«Os últimos dias foram bastante complicados. Os meus pais não estão bem de saúde e eu já não consigo vos ajudar mais. Tento dar o máximo, com um sorriso, mas pensei bem e conversei com o mister. Decidi rescindir o contrato. Agradeço ao clube por entender a minha parte.»

Numa época sem competições europeias, o Besiktas ocupa o quinto lugar do campeonato, a 13 pontos do líder Galatasaray.

Entretanto, o Globoesporte avança que Gabriel Paulista é opção para reforçar a defesa do Corinthians. O central é confesso adepto do “Timão”, emblema obrigado a pagar dívidas para levantar entraves da FIFA à inscrição de reforços.

